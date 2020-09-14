ألمانيا تدين إعدام المصارع الإيراني نافيد أفكاري

أدانت وزارة الخارجية الألمانية بشدة إعدام المصارع الإيراني نافيد أفكاري.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين في برلين: "نشعر بصدمة إزاء تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الرياضي نافيد أفكاري في إيران أول أمس السبت... الحكومة الألمانية تدين بأشد درجة هذا الإعدام الذي تم تنفيذه رغم الاحتجاجات والمناشدات الدولية بإيقافه".

وأضافت المتحدثة أن هناك شكوكا كبيرة حول تطبيق معايير سيادة القانون في الإجراءات، موضحة أنه كان يتعين التعامل بجدية شديدة مع الادعاءات القائلة بأن أفكاري أدلى باعترافاته تحت وطأة التعذيب.

وأشارت المتحدثة إلى أن الحكومة الألمانية عملت عدة مرات وعلى مستوى دبلوماسي رفيع للغاية في طهران على وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نافيد أفكاري، وقالت: "تولي الحكومة الألمانية أهمية كبيرة للحق في حرية التعبير. كما أن موقف الحكومة الألمانية بشأن عقوبة الإعدام واضح أيضا: فهو شكل من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية التي نرفضها في جميع الظروف... نطالب بسيادة القانون بالنسبة لجميع الأشخاص المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في إيران وعدم قضاء أو تنفيذ المزيد من عقوبات الإعدام".

وقد نفذت السلطات الإيرانية أول أمس السبت حكم الإعدام بحق أفكاري، وذلك رغم الاحتجاجات الدولية ضد الحكم خلال الأيام الماضية.

وشهدت الأيام الماضية احتجاجات من جانب مجتمع المصارعة ضد حكم إعدام أفكاري، كما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لمطالبة القيادة في إيران بــ"إنقاذ حياة هذا الشاب"، وأعرب توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عن قلق اللجنة البالغ .

لكن السلطات القانونية الإيرانية رفضت الانتقادات من جانب الجهات المحلية والدولية.

وقضت السلطات القانونية الإيرانية بأن أفكاري قتل ضابط أمن خلال مظاهرة في شيراز في عام 2018 .

وتردد أن أفكاري اعترف بالجريمة، لكن المصارع نفسه وعائلته ومنظمات حقوق الإنسان أعلنوا أن الاعتراف جاء تحت تأثير التعذيب.