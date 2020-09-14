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الخارجية الفرنسية: اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين سيسهم في الاستقرار الإقليمي

وزارة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية الفرنسية
هدى أمين
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 6:13 م | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 6:13 م

رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بتأييد السلام بين البحرين وإسرائيل.

وقالت «‏الخارجية الفرنسية»، نقلًا عن فضائية «العربية»، مساء الاثنين، إن «اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين سيسهم في الاستقرار الإقليمي».

وشددت «‏الخارجية الفرنسية»، على أن تعليق إسرائيل ضم أراض فلسطينية يجب أن يكون إجراءً نهائيًا.

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، الجمعة الماضية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

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