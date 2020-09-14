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ألمانيا تسجل 927 إصابة جديدة بكورونا

رويترز
نشر في: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 7:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 سبتمبر 2020 - 7:00 ص

أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 927 حالة وأصبح 260355.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9350 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

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