وزيرة الخارجية الألمانية تضغط من أجل حل الدولتين والمساعدات في غزة

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أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تأييدها لمزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وحل الدولتين، وذلك خلال محادثات مع نظرائها من الدول الغربية والعربية في الرياض.

وخلال المحادثات، أكدت بيربوك أن قيام دولة فلسطينية مستقلة كجزء من عملية سلام شاملة وحل الدولتين يبقى هدفا واضحا للسياسة الألمانية، وفقا لتقارير من دوائر الوفد الألماني مساء الاثنين.

وشاركت بيربوك في اجتماع لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين في الرياض بمبادرة من المملكة العربية السعودية والنرويج، حيث كانت آفاق حل الدولتين والاعتراف بفلسطين على جدول الأعمال.

ويستهدف حل الدولتين التعايش السلمي بين إسرائيل ودولة فلسطينية، على أساس حدود الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 - الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

كما أوضحت بيربوك "أن هناك الآن حاجة ملحة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن"، حسبما ورد بعد المحادثات.

كما أجرت محادثات سرية مع زملاء عرب وغربيين في الرياض حول الخطوات المحددة اللازمة لإنهاء القتال وإيجاد حل مستدام للصراع.

والتقى الوزراء، بمن فيهم نظير بيربوك الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في الرياض على هامش مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستمر يومين. ولم تشارك إسرائيل في المحادثات.