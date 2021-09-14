أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع نسبة حالات الإصابة المرتبطة بوباء "كوفيد-19" للأسبوع الخامس على التوالي، مع تسجيل نسب عالية من الحالات الحرجة والوفيات.

وأكد رئيس قسم الأمراض السارية بالوزارة عبد الكريم مزيان، أنه منذ خمسة أسابيع والمغرب يمر بمرحلة تنازلية للحالات الإيجابية. لكن رغم كل هذا، ما زال يسجل أعدادا ونسبا عالية من الحالات الحرجة والوفيات.

وأشار إلى أنه خلال فترة الأسبوعين الماضيين، سجل المغرب انخفاضا في عدد الحالات الإيجابية، حيث انتقلت من 42.424 حالة إيجابية كرقم أسبوعي سجل في أواخر شهر أغسطس، إلى 20.562 حالة إيجابية سجلت في الأسبوع الماضي، أي بانخفاض قارب 52%، موضحا أن هذا التراجع سجل بكل أنحاء المغرب بدون استثناء، ولكن بنسب متفاوتة.

وأكد مزيان أن منحنى الوفيات الأسبوعي سجل بدوره انخفاضا ملحوظا للأسبوع الرابع على التوالي؛ حيث انتقل من 645 حالة وفاة في الأسبوع ما قبل الماضي، إلى 473 حالة وفاة في الأسبوع الماضي، أي بنسبة انخفاض بلغت 25,6%.