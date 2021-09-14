لجان المتابعة بالغربية تتفقد ٣٢٠ مدرسة على مدار يومين استعدادا للعام الدراسي الجديد

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن لجان المتابعة تفقدت ٢١٩ مدرسة، تنفيذا لتوجيهات طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية، وبناء على تكليفات لفرق المتابعة بالمديرية والإدارات، وإدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، بضرورة متابعة جاهزية جميع مدارس المحافظة قبل بدء العام الدراسي، والوقوف على كافة السلبيات ومعالجتها ومتابعة تنفيذها.

وأضاف أنه تمت متابعة ١١ مدرسة بشرق طنطا، وتم حصر عدد من السلبيات التي تمت ازالتها خلال المتابعة، وفي غرب طنطا تمت متابعة ١١ مدرسة، أما في شرق المحلة فتمت متابعة ٢٤ مدرسة، وفي غرب المحلة تمت متابعة ٣٤ مدرسة، أما في إدارة زفتى، فتمت متابعة ٨ مدارس، وفي السنطة، تمت متابعة ٣٢ مدرسة، وفي ادارة سمنود ٢٠ مدرسة، وقطور ٢٠مدرسة، وفي إدارة بسيون، تمت متابعة ٩ مدارس، وكفر الزيات ٢٠ مدرسة، أما التعليم الفني، فتمت متابعة ٣٠ مدرسة، ليصل إجمالي المتابعات في اليوم الثاني إلى ٢١٩ مدرسة، ووجود ٤٢٠ سلبية تمت ازالة ٣٢٧ سلبية منها، وجاري العمل على إزالة ٩٣ سلبية بالمدارس.

الجدير بالذكر، أن لجان المتابعة والتي بدأت عملها من أمس، قامت بمتابعة ١٠١ مدرسة، وتم حصر ٢٣٧ سلبية، تم إزالة ومعالجة ١٦٠ منها، وجاري العمل على إزالة الباقي.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري ٢٤ لسنة ٢٠٢١.