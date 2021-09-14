 بالصور.. إزالة 142 مخالفة إشغال ومصادرة 37 شيشة بكفر الدوار - بوابة الشروق
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بالصور.. إزالة 142 مخالفة إشغال ومصادرة 37 شيشة بكفر الدوار

خميس البرعى
نشر في: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 2:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 - 2:11 ص

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملاتها الموسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وحررت الوحدة ٤ محاضر مخالفات بيئية بمنطقة دائر الميزانة، و٧ محاضر إشغال طريق بمنطقة وسط البلد، كما قام قسم الإشغالات بالوحدة بمصادرة ٣٧ شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة الليلية عن إزالة ١٤٢ مخالفة إشغال طريق، و٩ فروشات متنوعة، بمناطق "الحدائق، التمليك، شارع اللقاء، شارع المحكمة، وشارع الموقف".

وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

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