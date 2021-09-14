كفر الشيخ: إزالة 127حالة خلال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 127 حالة تعد خلال يومين بالموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية بالتعاون مع مديرية الأمن، وبالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ووجه بإزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

وقادت المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة ازالات بمركز كفر الشيخ، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء عماد موسى، حكمدار مديرية الأمن، واللواء هشام مطر، مساعد مدير الأمن للأمن العام، وتمت إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

كما شهدت مركز ومدينة سيدي سالم حملة لإزالة التعديات بقيادة شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بالتعاون مع عدد من القيادات الشرطية.

وقال محافظ كفر الشيخ أنه تم تنفيذ إزالة لـ127حالة مخالفة بكفر الشيخ وسيدي سالم، منها 109 حالة مبنى مخالف على مساحة 3827 مترا مربعا وتنفيذ إزالة لـ18 حالة تعدى زراعي على مساحة 3 أفدنة، و8 قراريط وسهم، لانطلاق الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وفي إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.