طالبان: ينبغي ألا يربط العالم المساعدات الإنسانية بالسياسة

شكرت حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي لتعهده بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات إنسانية للسكان المتضررين.



وقال وزير الخارجية بالإنابة أمير خان متقي أثناء حديثه في مؤتمر صحفي في كابول إن مثل هذه المساعدات الإنسانية يجب ألا تكون مرتبطة بالقضايا السياسية.



وذكر متقي إن حكومة طالبان وعدت بأن تصل المساعدات إلى "الأفغان المستحقين والفقراء".



وجمع مؤتمر المانحين لمساعدة أفغانستان الذي استضافته الأمم المتحدة في جنيف أكثر من 2ر1 مليار دولار أمس الاثنين.



وذكر منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة مارتن جريفيث إن المبلغ يشمل مساعدات طارئة للسكان المتضررين بالإضافة إلى مساعدات التنمية ودعم الدول المجاورة التي تستقبل لاجئين.



وطلب متقي في المؤتمر الصحفي من المجتمع الدولي إعادة التواصل مع الأفغان المنخرطين في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة.



وتقدر الأمم المتحدة انتشار النقص في المواد الغذائية في 93 % من منازل البلاد.