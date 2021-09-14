سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل إصابة بيرسي تاو ومدة غيابه

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على ما تردد خلال الأيام الماضية حول إصابة الجنوب إفريقي بيرسي تاو، المنضم حديثا لصفوف الأهلي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة للشروق: "ما يقال حول تعرض بيرسي تاو لإصابة مزمنة ليس له أساس من الصحة".

وأضاف: "اللاعب خضع للعديد من الكشوفات الطبية وهي عند انتقاله لبرايتون الإنجليزي وعندما تم إعارته لثلاثة أندية في الدوري البلجيكي إلى جانب الكشف الطبي الذي خضع له في الأهلي قبل توقيع عقود انضمامه، ولم تظهر أي مشكلة خلال تلك الكشوفات".

وتابع: "اللاعب تعرض لتمزق بسيط في في العضلة الضامة، لكن الإعلام هو من حولها لإصابة مزمنة".

واختتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته بأن بيرسي تاو سيتعافى من الإصابة خلال 3 أسابيه أو شهر على أقصى تقدير.