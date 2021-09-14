فريق طبي بمستشفى قنا العام ينجح في استئصال ورم يزن 1275 جراما من مبيض فتاة

تمكن فريق طبي من قسم النساء والتوليد بمستشفى قنا العام، من استئصال ورم بالمبيض يزن حوالي ١٢٧٥ جراما لفتاة في الثامنة عشر من عمرها، تحت إشراف الدكتور محمود عبدالرحيم داوود استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى قنا العام.



وتكون الفريق الطبي من الدكتور محمود عبدالرحيم داود استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور أيمن عطيتو استشاري النساء والتوليد بالقسم، والدكتور محمد فارس طبيب النساء والتوليد بالقسم، والدكتورة شيماء صابر، طبيبة النساء والتوليد بالقسم، ومن أطباء التخدير الدكتور مصطفى عبدالله، تحت إشراف الدكتور عادل علي احمد، استشاري ورئيس قسم التخدير بالمستشفى.



وأوضح الدكتور محمد الديب مدير المستشفى، أن الفريق الطبي نجع في استئصال ورم يزن 1275 جراما من مبيض مريضة تبلغ من العمر 18 عاما، وتخضع المريضة للمتابعة بقسم النساء والتوليد، مؤكدا أن المستشفي لا تدخر جهدًا في التعامل مع الحالات الطارئة والصعبة.