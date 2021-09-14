قال فاروق الأدغم، مواطن فلسطيني، إن «الشعب المصري لم يقصر مع الشعب الفلسطيني وقدم له كل الخير منذ ١٩٦٥ وحتى اليوم»، متوجهًا بالشكر إلى صحافة مصر التي تنقل الدمار الذي تتعرض له فلسطين ومعاناة شعبها.

وروى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، معاناة ابنته مع مرض نادر، قائلا إنها تبلغ من العمر 23 عاما، متزوجة ولديها طفل، تعاني من مشكلة في بطنها وأجرت جراحة 50 غرزة، وتبين أنها تعاني من مرض وراثي يصيب شخص من كل مليون.

وأردف أنه تحصل على العلاج منذ 3 سنوات بصفة شهرية ولكنها لم تحصل على الجرعة المقررة منذ شهرين، مؤكدًا أن الأطباء في قطاع غزة أوصوها باستئصال 4 أمتار من الأمعاء، والتي يبلغ طولها 5 أمتار، من ثم زرع أمعاء جديدة.

وناشد عبر قناة صدى البلد، الرئيس السيسي والحكومة المصرية لخدمته في مرافقة ابنته إلى مصر لتلقي العلاج الذي لا يتوفر في فلسطين.