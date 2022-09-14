محافظ أسوان يتفقد عددا من قرى غرب النيل في دراو

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قرى بنبان قبلي وبحري والرقبة والمنصورية بمدينة دراو.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مركز الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى بنبان، والذي سيضم 15 وحدة وماكينة حديثة، بجانب 6 أجهزة تكييف وشبكة كهرباء ومحطة معالجة كمرحلة أولى بدعم من جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية بنبان ضمن جهودها للمشاركة المجتمعية حيث ستخدم حوالي 35 ألف نسمة موزعين على 9 نجوع بقري بنبان قبلي وبحرى والمنصورية.

ووجه عطية بدعم المركز بـ6 وحدات أخرى لتصل إلى 21 ماكينة تغطى الحالات المرضية على 3 ورديات، وخاصة أنه تم الترخيص لقطعة أرض أخرى لإقامة مركز غسيل كلوى أخر بمساحة 760 م2 سيضم 36 ماكينة ووحدة بتكلفة 4.5 مليون جنيه لتخفيف معاناة ومشقة التنقل وتكلفته عن المرضى وذويهم بقرى وتوابع غرب النيل، بالإضافة إلى القضاء على قوائم الانتظار.

وأكد إنشاء مركز طب أسرة جديد بجوار المركز الحالى على مساحة 21 ألف م2 وبتكلفة 22 مليون جنيه، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل والمخطط تشغيلها بنهاية العام الحالي بعد إنهاء المشروعات الجارية لأنشاء وإحلال وتجديد وتجهيز 11 مستشفى، و112 وحدة صحية ومركز طب أسرة بتكلفة إجمالية 12,3 مليار جنيه.

وزار قرية المنصورية حيث تفقد الموقع المخصص لتقسيمات أراضى لأهالي قرية المنصورية بإجمالى مساحة 535 فدانا، والسابق إقامة مساكن قرية المنصورية بالظهير الصحراوي موزعة على 16 مجاورة سكنية حيث تمت الموافقة من قبل على تعديل قيود الإرتفاع بالتقسيم من (صفر– 3) أمتار لتصبح 4 أمتار، وبالتالى فإنه يمكن الانتفاع بكامل المسطح المخصص للقرية، لافتاً إلى أننا نسعى بشكل مستمر لتلبية كافة المطالب الجماهيرية وتحقيق التوسع العمراني لقرية المنصورية بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة توصيل المرافق العامة لموقع التقسيم لإمكانية بما يعود بالنفع لتحقيق الصالح العام على الوجه الأكمل.