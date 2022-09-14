السلطات الألمانية تحظر مجموعة شبيهة بعصابات الدراجات النارية

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حظرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مجموعة شبيهة بعصابات الدراجات النارية يطلق عليها "يونايتد تريبون".

وقالت الوزيرة اليوم الأربعاء في برلين إن أعضاء المجموعة ارتكبوا أفدح الجرائم، من بينها جرائهم اعتداء جنسي والإتجار بالبشر والشروع في القتل.

وبحسب البيانات، فتشت السلطات صباح اليوم ومعها أمر الحظر عقارات في تسع ولايات ألمانية. وتم حظر المجموعة بالتنسيق مع وزارات الداخلية المحلية في ولايات بافاريا وبادن-فورتمبرج وهامبورج وهيسن وميكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا وشليزفيج-هولشتاين وتورينجن.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الاتحادية، أسس المجموعة ملاكم بوسني سابق في مدينة فيلينجن-شفينينجن بولاية بادن-فورتمبرج عام 2004، ودخلت المجموعة في نزاعات عنيفة مع مجموعات مشابهة مثل "هيلز إنجلز".