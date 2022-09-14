صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (48) طنًا و(613) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وطن و(519.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و(634) ألف قرص إمفيتامين مخدر.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنبا السعودية «واس»، مساء الأربعاء، قبضت الدوريات على مهربيها، وعددهم (146) متهمًا، منهم (19) مواطنًا، و(127) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (87) من الجنسية اليمنية، و(32) من الجنسية الإثيوبية، و(3) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية العراقية، و(2) من الجنسية المصرية، و(1) من الجنسية الباكستانية.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.