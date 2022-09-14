إصابة فتاة بجرح قطعي في الرأس أثناء محاولة شخص سرقة هاتفها المحمول بالمنصورة

أصيبت فتاة تدعى "مريم 19 سنة" من مساكن الميناء بالمنصورة، بجرح قطعي بفروة الرأس، وذلك أثناء اعتداء شخص عليها بمطواة بعد محاولة لسرقة هاتفها المحمول.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثانى المنصورة بإصابة فتاة بمنطقة الدراسات بجرح قطعى فى الرأس.

انتقل ضباط المباحث قيادات الأمن لمكان البلاغ وتبين إصابة "مريم ع أ 19 سنة" من مساكن الميناء تعمل كوافيرة، أثناء اعتداء أحد الأشخاص عليها بمطواة جرح قطعي في فروة الرأس، بعد محاولة سرقة هاتفها المحمول، وتم نقلها لطوارئ المنصورة لتلقي العلاج.