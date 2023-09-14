الأمم المتحدة: نعمل على إيصال المساعدات إلى المغرب وليبيا

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، عزم المنظمة العمل مع الشركاء الدوليين بكل الطرق الممكنة لإيصال المساعدة الطارئة للمحتاجين إليها في المغرب وليبيا.

وقال جوتيريش، عبر منصة إكس: "أودت الكوارث المؤلمة في المغرب وليبيا بحياة آلاف الأشخاص، وأثرت على عدد لا يحصى من الأسر والمجتمعات".

وتابع: "الأمم المتحدة ستعمل بكل الطرق الممكنة مع الشركاء للمساعدة في توصيل المساعدة الطارئة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي وقت سابق الخميس، أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا لتوفير مساعدات بقيمة 71.4 مليون دولار لآلاف الأشخاص المتضررين من الفيضانات في ليبيا.

والأربعاء، أطلقت الأمم المتحدة حملة تبرعات دولية لجمع 10 ملايين دولار للاستجابة العاجلة للمتضررين من فيضانات ليبيا.

وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين.

وفي 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفا 2946 وفاة و5674 إصابة.