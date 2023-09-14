 مودرن فيوتشر يضم حساني ايموران قائد منتخب بنين موسم على سبيل الإعارة - بوابة الشروق
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مودرن فيوتشر يضم حساني ايموران قائد منتخب بنين موسم على سبيل الإعارة

الشروق
نشر في: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 11:12 م | آخر تحديث: الخميس 14 سبتمبر 2023 - 11:12 م

نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، في إتمام التعاقد مع الدولي البنيني حساني ايموران قائد منتخب بنين تحت ٢٠ عام، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بعد نهاية الموسم.

جاء ذلك القرار بعد إجتماع مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي ضمن خطة تدعيمات الفريق للموسم الجديد. كما جاء إختيار اللاعب بعد ترشيح من لجنة الكشافين بالنادي، بقيادة شريف سالم وطارق حمودة.

ويعد حساني ايموران صاحب ال٢٠ عام والذي يشغل مركز لاعب الوسط المدافع ، من أبرز عناصر فريقه لوتو بوبو البنيني، كما شارك اللاعب مع منتخب بلاده في بطولة أفريقيا ٢٠٢٣ للشباب، والتي أقيمت في مصر، كما شارك أيضاً مع منتخب بنين الأول.


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