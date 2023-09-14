المرصد: إسرائيل تستهدف مناطق سورية للمرة الثانية خلال ساعات

عاودت إسرائيل استهداف مناطق سورية للمرة الثانية خلال ساعات أمس الأربعاء، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، دوت انفجارات في ريف حماة نتيجة استهداف مركز البحوث العلمية في جبل قرية تقسيس بريف حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد أفاد في وقت سابق بأن إسرائيل استهدفت ريف طرطوس، مشيرا إلى أن "شاحنات لجماعة حزب الله اللبنانية، دخلت سوريا قادمة من المعابر غير الشرعية مع لبنان، مساء الثلاثاء، ووصلت الشاحنات إلى مستودعات ضمن قاعدة للدفاع الجوي قرب قريتي الجماسة- دير الحجر في ريف طرطوس، التي تستخدمها جماعة حزب الله لتجميع الأسلحة ونقلها إلى الجانب اللبناني، في حين استهدفت إسرائيل تلك المستودعات".

وقال المرصد إنه وثق مقتل 3 عسكريين ، بينهم سوريان، والثالث لا يزال مجهول الهوية، نتيجة الضربات الإسرائيلية.

كما أصيب 8 آخرون بينهم 5 ضباط من الدفاع الجوي، نتيجة استهداف قاعدة الدفاع الجوي في قرية كرتو التي تبعد عن موقع الاستهداف الأول 10 كيلومترات.

يشار إلى أن الاستهداف الجديد هو الـ28 للأراضي السورية، منذ مطلع العام الحالي، بحسب المرصد.

