انفجار يخلف جرحى منهم سياسي بارز جنوب غرب باكستان

أصيب المتحدث باسم "الحركة الديمقراطية الباكستانية"، التحالف الحاكم السابق في باكستان حافظ حمد الله، بجروح جراء انفجار على جانب الطريق بالقرب من سيارته في منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، حسبما أفادت قناة "جيو" التلفزيونية الباكستانية.

وقالت القناة، إن الانفجار أسفر عن إصابة عدة أشخاص آخرين، وأصيب حمد الله بجروح طفيفة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويشار إلى أن تحالف "الحركة الديمقراطية الباكستانية"، الذي يتألف من عدة أحزاب، أطاح برئيس الوزراء السابق عمران خان من السلطة من خلال تصويت برلماني على حجب الثقة عن حكومته في أبريل 2022.

وسلم التحالف، السلطة إلى حكومة مؤقتة في أغسطس الماضي.