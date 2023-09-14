موسكو تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة بيلجورود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرة مسيرة.

وأضافت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت تلك الطائرة في مقاطعة بيلجورود.

وقالت الوزارة في بيان: "حوالي الساعة 2130 بتوقيت موسكو في 13 (أيلول) سبتمبر، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".

وأضاف البيان: "منظومات الدفاع الجوي رصدت ودمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود.

وتستهدف القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة مناطق روسية مختلفة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف عنقودية، حسبما ذكرت قناة آر تي الروسية.

