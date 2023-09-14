الصحة الليبية: فرق الإنقاذ تواصل البحث تحت أنقاض بنايات درنة المدمرة

أفادت وزارة الصحة الليبية، اليوم الخميس، بأن فرق الإنقاذ تواصل البحث تحت أنقاض بنايات وسط مدينة درنة، التي دمرتها الفيضانات.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه جرى دفن معظم وفيات الفيضانات في مقابر جماعية خارج درنة، حيث دفنت 3 آلاف جثة اليوم في مقابر جماعية، مضيفة أنه لا تزال هناك ألفي جثة لم تدفن بعد.

وأكدت الصحة الليبية أن الغواصين يمشطون مياه البحر قبالة سواحل درنة، وفقا لشبكة "العربية".

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ الأحد الماضي، سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء عاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.