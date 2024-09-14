تكريم طلاب جامعة بنها في ختام احتفالية المسابقة الشبابية لمشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة

كرم الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات طلاب كلية الآداب بجامعة بنها، المشاركين في المسابقة الشبابية النسخة الثالثة من "برنامج تعزيز تنظيم الأسرة في مصر" من المسابقة الشبابية لمشروع "برنامج تعزيز تنظيم الأسرة في مصر" و الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (SEFPP)؛ لتمكين الشباب ليصبحوا روادا في قضايا السكان والصحة الانجابية في مصر.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على المشاركة بمسابقة شباب الجامعات والخاصة بمشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة لتعزيز الوعي لدى الطلاب في المجالات كافة، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي؛ ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن.

وأشار إلى أهمية دعم وتحفيز ودعم الطاقات الإبداعية للطلاب، والاستفادة من طاقاتهم واستثمارها في مختلف المجالات.

يذكر أن الطلاب المشاركين هم نرفانا أشرف وحبيبة أحمد وعمر مصطفى ورضا محمود ومريم إبراهيم.

وتهدف المسابقة، إلى تعزيز المعرفة لدى الشباب المصري بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقوم على نهج منظم من التدريب وتنفيذ حملات توعوية لزيادة الخبرة العملية، واختيار فريق الشباب المؤهل للحصول على الجائزة النهائية، ذلك النهج الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة، والمنافسة، وبناء المعرفة؛ لتحفيز مجموعة من شباب الجامعات على السعي لتحقيق التميز.