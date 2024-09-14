أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح السبت.

وبحسب «سانا»، فإن الدكتور محمد غازي الجلالي من مواليد دمشق 1969، وعمل سابقًا وزيرًا للاتصالات والتقانة منذ أغسطس 2014 حتى يوليو 2016.

وأشارت الوكالة السورية إلى أن الجلالي، شغل منصب معاون وزير الاتصالات والتقانة منذ مايو 2008 حتى أغسطس 2014.

ويعمل الجلالي، أستاذاً مشاركاً ورئيس الجامعة السورية الخاصة (SPU) منذ سبتمبر 2023، كما يشغل منصب رئيس مجلس أمناء صناع الجودة العرب منذ أبريل 2019.

ووفقًا لـ«سانا»، حصل الجلالي، على دكتوراة في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 2000، وماجستير علوم في الهندسة المدنية من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1997.

كما حصل على دبلوم دراسات عليا في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1994، وإجازة في الهندسة المدنية كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق عام 1992.