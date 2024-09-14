صحة غزة تعلن استشهاد مسعف فلسطيني في سجون الاحتلال بعد اعتقاله من مجمع ناصر الطبي

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أعلنت وازرة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، استشهاد مسعف فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد اعتقاله من مجمع ناصر في ديسمبر الماضي.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «المسعف حمدان أبو عنابة، اعتقل هو وزملاؤه وهو على رأس عمله من مجمع ناصر الطبي، بتاريخ 2/12/2023، وبحسب المعلومات التي وصلت بأنه استشهد منذ تاريخ اعتقاله».

وناشدت الوزارة، جميع المؤسسات الأممية والحقوقية، ضرورة الكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية الذين تم اختطافهم من المستشفيات وهم يقومون بواجبهم الإنساني.

ويواصل الاحتلال قصفه الصاروخي والمدفعي في عديد والمناطق في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم السبت.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشلت جثامين 10 شهداء بينهم 4 أطفال، و3 سيدات، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بستان في حي التفاح شرق مدينة غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

فيما استشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهدت مواطنة من عائلة العمراني، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة العمراني في شارع المنطار شرق منطقة الشجاعية بمدينة غزة، للمرة الثانية، فيما أصيب آخرون يقطنون في منازل مجاورة.

ووصل شهيد إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال القطاع، من منطقة مضخة بيت حانون، بفعل استهداف الاحتلال المدفعي المتواصل.

كما استُشهد مواطنان، وأُصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال المدفعي لبيت حانون.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد منزلا لعائلة المقادمة في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال غزة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

ووسط القطاع، شهد شمال غرب النصيرات قصفا مكثفا من قبل طائرات الاحتلال، فيما استهدف القصف المدفعي شمال شرق مخيم البريج.