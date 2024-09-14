حزب الله يهاجم مقر لواء إسرائيلي بالجولان المحتل

أعلن حزب الله اللبناني أنه هاجم بمسيّرة انقضاضية مقر لواء حرمون 810 الإسرائيلي في ثكنة معاليه جولاني بالجولان السوري المحتل وأصاب الهدف بدقة.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، إن «عناصره شنوا هجومًا جويًا بمسيرة انقضاضية على ‏مقر لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه جولاني، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده ‏وأصابت هدفها بدقة.».

وأشار إلى أن «الهجوم يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا في بلدة ‏كفرمان».

وفي وقت سابق اليوم، قصف حزب الله بعشرات الصواريخ مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل، كما أعلن تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجّه قرب الحدود.