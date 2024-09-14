كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، عن تفاصيل اتصال هاتفي وصفه بـ"الجيد" مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل نحو شهرين.

وقال زيلينسكي، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه سيقدم "خطة السلام" الأوكرانية لإنهاء الحرب مع روسيا إلى ترامب ومنافسته المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية كامالا هاريس.

كما أعرب عن استعداده لتقديم الخطة كذلك للرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس، موضحا: "أعتقد أنه سيكون من الصدق والصحيح مشاركتها مع المرشحين ترامب وهاريس".

وفيما يتعلق بتصريحات ترامب المتكررة عن قدرته على إنهاء الحرب خلال أيام، قال زيلينسكي: "لا أستطيع فهم ذلك اليوم، لأنني لا أعرف تفاصيل ما يعنيه، لذا فإنا موقفي هو أن هذه فترة الانتخابات ورسائل الانتخابات، وستظل رسائل انتخابية، وأحياناً لا تكون حقيقية جداً".

وأضاف"لهذا السبب أعتقد أن هذه الرسائل لا يمكن أن تجعلنا نشعر شعبنا بالقلق"، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً "واحداً" وصفه بـ"الجيد" قبل قرابة شهرين مع ترامب.

وبحسب الرئيس الأوكراني، قال ترامب إنه "سيكون داعماً جداً (لأوكرانيا)، وهو يفهم صعوبة النجاة أثناء الحرب، وسيفعل كل شيء لتقوية كييف، ورائع أن يبدوا الأمر بهذه الطريقة".

وسبق أن وصف الرئيس الأوكراني في يوليو الماضي، فوز ترمب بالانتخابات المقرر في نوفمبر المقبل، بأنها "صعبة على بلاده"، لكنه اعتبر أن الأوكرانيين مستعدون لذلك.

وخلال المناظرة التي جرت، مساء الثلاثاء الماضي، في فيلادلفيا، تبادل ترامب وهاريس الاتهامات بشأن العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والحرب في أوكرانيا.

واعتبر ترامب، أن من مصلحة الولايات المتحدة "إنهاء هذه الحرب فقط"، دون أن يقول ما إذا كان يريد أن تحقق أوكرانيا انتصارا.



كما أكد أنه في حال تم انتخابه في نوفمبر، سينهي الحرب قبل توليه منصبه في يناير المقبل.

وفي المقابل، قالت هاريس لترامب إن بوتين "سيأكلك على الغداء، وسيجلس في كييف" إذا كان ترامب رئيساً.

وأضافت المرشحة الديمقراطية، أن منافسها الجمهوري "سينهي الغزو الروسي لأوكرانيا خلال 24 ساعة، لأنه سيتخلى عن أوكرانيا".