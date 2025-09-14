التشكيل الرسمي لمباراة السيتي واليونايتد في ديربي مدينة مانشستر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمباراة الديربي أمام اليونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

يدخل مانشستر يونايتد المباراة محتلا المركز الحاد عشر برصيد 4 نقاط، ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: رودري، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

خط الدفاع: لوك شاو، ليني يورو، ماتايس دي ليخت.

خط الوسط: باتريك دورجو، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، نصير مزراوي.

خط الهجوم: بريان مبويمو، أماد ديالو، بنجامين سيسكو.