 التشكيل الرسمي لمباراة السيتي واليونايتد في ديربي مدينة مانشستر
الأحد 14 سبتمبر 2025 6:07 م القاهرة
التشكيل الرسمي لمباراة السيتي واليونايتد في ديربي مدينة مانشستر

الشروق
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 5:52 م | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 5:52 م

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمباراة الديربي أمام اليونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

يدخل مانشستر يونايتد المباراة محتلا المركز الحاد عشر برصيد 4 نقاط، ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أوريلي، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: رودري، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

خط الدفاع: لوك شاو، ليني يورو، ماتايس دي ليخت.

خط الوسط: باتريك دورجو، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، نصير مزراوي.

خط الهجوم: بريان مبويمو، أماد ديالو، بنجامين سيسكو.


