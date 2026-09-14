جامعة الإسكندرية تختتم أول معسكر تدريبي لمجتمع رالي مصر لريادة الأعمال

اختتمت جامعة الإسكندرية، اليوم، فعاليات المعسكر التدريبي الأول لمجتمع رالي مصر لريادة الأعمال بالجامعة، والذي أُقيم خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر 2026، بمشاركة طلاب وشباب من مختلف كليات الجامعة، إلى جانب عدد من المشاركين من خارج الجامعة، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتنمية قدرات الشباب.

وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم، أن المعسكر أُقيم تحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وتضمن مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة التي استهدفت تطوير الأفكار والمشروعات الناشئة، وتحليل الأسواق والمنافسين، وبناء نماذج الأعمال، والتوعية بحماية الملكية الفكرية، إلى جانب تنمية مهارات عرض المشروعات أمام لجان التحكيم، بما يساعد على تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتطبيق والنمو.

وشهد ختام المعسكر حضور الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث شاركت الطلاب والمدربين فعاليات الختام، وكرّمت عددًا من المشاركين والمتحدثين تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في إنجاح فعاليات المعسكر.

واستضافت كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية فعاليات المعسكر، بحضور الدكتورة هبة صبري، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد جمال، وكيل الكلية، فيما شارك في التنظيم الدكتور محمد سلطان، المرشد الأكاديمي لمجتمع رالي الجامعة، ويسر الحصري، رئيس مجتمع رالي الجامعة، وعمرو تامر، نائب رئيس المجتمع، إلى جانب نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والابتكار.

كما شهدت فعاليات المعسكر مشاركة خالد أمين، المسؤول عن رالي الجامعات بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بما يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز ريادة الأعمال في دعم الابتكار، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والطلاب.

وأكدت فعاليات المعسكر أهمية استمرار دعم المبادرات الطلابية والشبابية، وتوفير بيئة جامعية محفزة على الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات حقيقية تحقق أثرًا اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتدعم جهود التنمية المستدامة.