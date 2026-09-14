جامعة الوادي الجديد تعلن الجدول الزمني للكشف الطبي على الطلاب الجدد

أعلنت جامعة الوادي الجديد عن جدول مواعيد إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكلياتها للعام الجامعي 2026 - 2027، والتي تبدأ اعتبارا من الأحد 20 سبتمبر وتستمر حتى الخميس 24 سبتمبر 2026.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أنه تم إعداد المواعيد والأماكن المقررة للفحوصات بناء على مراكز ومقرات إقامة الطلاب بالجامعة على النحو التالي:

طلاب مدينة الخارجة والمحافظات الأخرى تجرى الفحوصات بمقر العيادات التخصصية، حيث تم تخصيص يوم الأحد 20 سبتمبر لكليات الطب، والصيدلة، والعلوم، ويوم الاثنين 21 سبتمبر لكليات الآداب، والطب البيطري، والزراعة، ويوم الثلاثاء 22 سبتمبر لكليتي الهندسة، وعلوم الرياضة، ويوم الأربعاء 23 سبتمبر لكليتي التربية، والتمريض، على أن يكون يوم الخميس 24 سبتمبر مخصصا للطلاب المتخلفين عن المواعيد من كل الكليات.

وأكد أن طلاب مدينة الداخلة تم تخصيص يوم الأحد 20 سبتمبر لهم لكليات الطب، والصيدلة، والعلوم، ويوم الاثنين 21 سبتمبر لكليات الآداب، والطب البيطري، والزراعة، ويوم الثلاثاء 22 سبتمبر لكليتي الهندسة، وعلوم الرياضة، ويوم الأربعاء 23 سبتمبر لكليتي التربية، والتمريض، ويوم الخميس 24 سبتمبر لمن تخلف عن المواعيد من كل الكليات.

وأوضح أنه بالنسبة لطلاب مدينة بلاط يجرى الكشف الطبي على مدار يومين، يوم الأحد 20 سبتمبر لكليات الطب، والصيدلة، والعلوم، والتمريض، والطب البيطري، ويوم الاثنين 21 سبتمبر لكليات التربية، والآداب، والزراعة، وعلوم الرياضة، والهندسة، وطلاب مدينتي باريس والفرافرة، التواجد المخصص لجميع الكليات يكون خلال يوم واحد فقط، وهو يوم الأحد 20 سبتمبر 2026.