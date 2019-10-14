مدرب بولندا يبدي فخره بلاعبيه عقب حسم التأهل إلى نهائيات يورو 2020

أثنى يرزي برزنتشيك المدير الفني للمنتخب البولندي لكرة القدم على لاعبيه مؤكدا فخره بما قدموه، وذلك بعدما حسم الفريق تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) إثر فوزه على ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية 2 / صفر مساء الأحد ضمن منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات.

وضمن المنتخب البولندي صعوده قبل جولتين على نهاية التصفيات، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب النمسا، فيما تجمد رصيد منتخب مقدونيا الشمالية عند 11 نقطة، ليظل في المركز الثالث.

وانتظر المنتخب البولندي حتى الدقيقة 74 لافتتاح التسجيل عن طريق لاعبه برزيمسلاف فرانكوفسكي، قبل أن يضيف زميله أركاديوز ميليك الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وقال برزنتشيك عقب المباراة "أشعر بالسعادة والاحترام إزاء هؤلاء اللاعبين، أنا فخور بالفريق لما قدمه في مباراة صعبة."

وأضاف "كانت المباراة الأفضل لنا من الناحية التكتيكية وقد جاء الهدفان عن طريق لاعبين بديلين، وهو ما يلقي الضوء على الأجواء الجيدة في المنتخب وحقيقة أن الاحتياطيين يشكلون جزءا مهما بالفريق."