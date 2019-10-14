روحاني: مسؤولون إماراتيون زاروا إيران والعلاقات تتجه نحو التحسن

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن مسؤولين إماراتيين زاروا إيران مؤخرًا، وأن العلاقات بين البلدين تتجه نحو التحسن.

وفي مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين وفي الرد على سؤال حول زيارة مسؤولين إماراتيين إلى إيران، قال الرئيس روحاني، نعم، ان بعض المسؤولين الاماراتيين زاروا إيران. العلاقات بين إيران والإمارات أصبحت خلال الأشهر الاخيرة أفضل من الماضي وهي تتجه نحو التحسن".

ولم يكشف روحاني مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه الزيارة، ولكن وفد من حرس السواحل الإماراتي كان قد زار إيران في شهر يوليو الماضي.

وحول ناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت لقصف في البحر الأحمر مؤخرًا، ذكر الرئيس روحاني بأنه تأكد لإيران بأن الناقلة تعرضت لهجوم بعدة صواريخ وأن اثنين منها على الأقل أصابا الناقلة.

وأوضح بأن الناقلة مجهزة بكاميرات تبين من خلال تسجيلاتها من أي جهة أصاب الصاروخ الناقلة، حيث تم جمع حطام الصاروخ ورأينا شريط الفيديو المتعلق بها والذي أرسل لنا".

وأضاف "اننا نحقق حاليًا في مسالة أنه أي دولة ضالعة في هذا الحادث الذي ليس هو من عمل مجموعة ارهابية ، ولكن من المبكر القول اي دولة هذه وحينما نصل الى معلومات دقيقة سنكشف عنها ومن المؤكد ان أي دولة تقف وراء ذلك سنرد عليها بما يناسب".

كانت الناقلة الإيرانية "سابيتي" تعرضت لقصف من قبل صاروخين يوم الجمعة الماضي وهي على مسافة نحو 60 ميلا بحريا من ميناء جدة السعودي. وقد تسبب الحادث في تسرب نفطي من الناقلة.