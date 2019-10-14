الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين للإعلان عن فرض عقوبات على تركيا، ردا على أنشطتها للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص، والتي تعتبرها الكتلة الأوروبية غير قانونية.

وأدت هذه الأنشطة لتوتر العلاقات، المتوترة بالفعل، مع أنقرة، ودفعت الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية في تموز/يوليو الماضي وتعليق المفاوضات بشأن اتفاق طيران وأمور أخرى. ولم يكن لهذه الإجراءات تأثير ملموس.

وأكد وزراء الخارجية "كامل تضامنهم مع قبرص" في بيان صدر خلال المباحثات في لوكسمبورج اليوم.

وطالب الوزراء منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني " بالطرح الفوري" لمقترحات لاتخاذ إجراءات تقييدية تستهدف أفراد متورطين في أنشطة التنقيب.

ويمكن أن تشمل الإجراءات حظر على السفر لدول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول.

وتطالب نيقوسيا شركائها الأوروبيين باتخاذ إجراء عقب أن نشرت تركيا سفينتين للتنقيب في المياه، التي تعتبرها قبرص جزءا من منطقتها الاقتصادية الخاصة.

وتقول أنقرة إن أنشطتها للتنقيب متوافقة مع القانون الدولي.