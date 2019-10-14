«الصحة»: إجراء 256 ألف عملية جراحية عاجلة ضمن «قوائم الانتظار»

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء 256 ألفا و264 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى أمس الأحد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 113 ألفا و569 عملية قسطرة قلب، و18 ألفا و240 جراحة قلب مفتوح، و86 ألفاً و366 جراحة رمد، و10 آلاف و813 جراحة مخ وأعصاب، و11 ألفاً و850 جراحة عظام، و13 ألفاً و214 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 1780 زراعة قوقعة، و181 زراعة كلى، و251 زراعة كبد، مشيراً إلى أنه تم تحويل 4230 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية، مؤكداً أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فورا حيال حدوث أي تطورات صحية لهم

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 44.3%، تليها جراحات الرمد بنسبة 33.7%.

وأضاف عاطف أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 163 ألفا و982 عملية جراحية بنسبة 63% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 68 ألفا و269 بنسبة 26%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن "15300" الذي يعمل يوميًا من 9 صباحًا وحتى 6 مساءً.

وكان مجاهد قد كشف عن موافقة وزيرة الصحة على إدراج خدمة حالات الكسر الباثولوجي الذي يحتاج إلى تثبيت بمسمار نخاعي تشابكي ضمن مشروع قوائم الانتظار، إضافة إلى إدراج خدمة تركيب دعامة مغطاة للشريان الأورطي عن طريق القسطرة التداخلية وذلك للحالات المرضية التي تعاني من تمدد الشريان الأورطي البطني (EVAR) وانشطار الشريان الأورطي الصدري (TEVAR).