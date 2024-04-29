أكد حسام المندوه، أمين الصندوق بنادي الزمالك أنه لن يتم توقيع عقوبات على مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول، بعد الاحتفال بهدفه أمام دريمز الغاني.

وكان مصطفى شلبي قد سجل الهدف الثالث في فوز الزمالك على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال حسام المندوه في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: "ما هو الموقف الذي قام به مصطفى شلبي؟ لقد كان سعيدًا بالهدف الذي سجله".

وأضاف: "مصطفى شلبي يشعر بالضغط منذ فترة، وقبل مواجهة دريمز كان يأخذ الأمور على أعصابه، وكان يريد تسجيل هدف، واحتفل بطريقته الخاصة".

وتابع: "اللاعب تكون لديه بعض العصبية، خصوصًا إن كان مضغوطًا قبل المباراة، وأنه كان عائد من فترة إصابة، ومستوى يتطور تدريجيًا، ويتعرض للانتقادات، وهذا يجعله تحت ضغط".

وأتم حسام المندوه تصريحاته قائلًا: "لم نرَ موقفًا من مصطفى شلبي يدفعنا لاتخاذ إجراء ضده، ولا توجد عقوبات عليه بعد مباراة دريمز".