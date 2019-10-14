رابطة مصنعي السيارات: تحويل 300 ألف ميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي

قال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن اتجاه الدولة بتحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي، يوفر الدعم الموجود على البنزين في ظل وفرة الغاز الطبيعي الموجود بمصر الآن.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، أن غالبية الشركات المصنعة للميكروباصات بدأت الاتجاه في طلب السيارات التي تعمل بالغاز، مشيرًا إلى وجود جزء من السيارات سيتم تحويله بمصر وجزء آخر سيتم استيراده مباشرة من الشركات الأم.

وأشار إلى عدم وجود فرق ما بين السيارة التي تعمل بالغاز والأخرى التي تعمل بالنزين، وسهولة تحويل السيارات القديمة من البنزين إلى الغاز، موضحًا: «التحويل يتم منذ فترة وهناك 300 ألف سيارة تم تحويلها، بتركيب أنبوب في ظهر السيارة أو أعلاها وتحويل المحرك للعمل بالغاز الطبيعي».

وأوضح أن التحويل يتم بقيمة تبلغ حوالي سبعة آلاف جنيه، مشيرًا إلى وجود دعم من الدولة على تحويل الموتور بتقسيط المبلغ وتسهيل السداد.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد اجتماعاً مع رئيس شركة تويوتا تسوشو، إتشيرو كاشيتانى.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مع ممثلي كبريات الشركات المنتجة للميكروباص، وذلك من أجل بدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة غاز/بنزين، محل الميكروباصات التي تعمل بالسولار.