«أسطورة» الزمالك يتفوّق على ميسي ورونالدو

تُوج نادي الزمالك، بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد، التي أقيمت في الرأس الأخضر، بعد فوزه على مواطنه سبورتنغ (33-31)، في المباراة النهائية، ليحرز اللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ12 في تاريخه.

فوز الزمالك باللقب القاري، جاء بمثابة رقم قياسي جديد لأحمد الأحمر قائد الفريق والمنتخب الوطني، حيث يعد هذا اللقب الرقم 18 على الصعيد القاري له، خلال مسيرته مع مختلف الأندية التي لعب لها، ليعزز من رقمه القياسي كأكثر لاعب في التاريخ بمختلف الألعاب الجماعية، تحقيقاً للألقاب القارية على مستوى الأندية.

وتفوق الأحمر على عديد من النجوم العالميين في مختلف اللعبات بكل القارات، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وجوفنتوس الإيطالي الذي حقق 12 لقباً أوروبياً في كرة القدم مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، إضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصد 10 بطولات أوروبية مع برشلونة.