فن إعداد الممثل مع وفاء الطبوبي في مهرجان ايزيس الدولي للمسرح

ينظم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة فى دورته الثانية ورشة فن إعداد الممثل من الخطاب الجسدي إلى الخطاب اللفظي وتقدمها المخرجة التونسية المعروفة وفاء الطبوبي الحائزة على جوائز مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وأيام قرطاج المسرحية.



وأشارت سمر دويدار مديرة الورش الفنية فى مهرجان إيزيس أن الورشة من المقرر إقامتها ضمن برنامج فعاليات الدورة الثانية للمهرجان لمدة ٣ أيام فى الفترة من ١٧ وحتى ١٩ مايو الجاري فى ستوديو عماد الدين بوسط البلد، وأخر موعد للتسجيل فيها الخميس المقبل.



وأضافت أن الورشة موجهة للشباب من الجنسين من عمر ٢٠ وبحد أقصى ٤٠ عامًا، وعدد الأماكن المتاحة للمشاركة فيها ١٥ فرد، وعلى الراغبين فى الاشتراك التسجيل من خلال استمارة تسجيل على الصفحة الرسمية للمهرجان.



تهدف الورشة إلى تطوير مهارات الممثل في التحكم في تقنيات التعبير والارتجال في المسرح وتطوير قدراته في التواصل مع أفراد المجموعة، مع إعطاء أهمية للخطاب الحركي والتعبير الجسدي كأداة تعبير عن حالات وأحاسيس يعيشها الممثل في أداء الشخصية وكوسيلة للتواصل مع المتلقي تكون حاملة لشفرات يعتمدها في فن أداء الممثل؛ لتطوير القدرات الجسدية عند الممثل وتوليفها مع المنطوق.



شاركت المخرجة وفاء الطبوبي فى الدورة الأولى لمهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة بعرض "اخر مرة" الحائز على جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والتانيت الذهبي لأفضل عرض متكامل فى مهرجان أيام قرطاج المسرحية، وأحسن نص وأحسن إخراج من مهرجان بغداد الدولي للمسرح.



الطبوبي أستاذة تربية مسرحية ممثلة وكاتبة ومخرجة مسرحية عملت مع العديد من المخرجين كممثلة فى أعمالهم المسرحية مثل "خمسون" لفاضل الجعايبي و"فوتوكوبي" للسعد بن عبد الله و"تصفيات" لفتحي العكاري، وكتبت وأخرجت مسرحية "الأرامل" وحصلت في أيام قرطاج المسرحية سنة 2017 على جائزة أحسن إخراج والبرونزية في مهرجان المسرح الحر بالأردن سنة 2018 وكتبت وأخرجت مسرحية "آخر مرة" سنة 2021.



وفاء الطبوبي أستاذة تربية مسرحية ممثلة وكاتبة ومخرجة مسرحية اشتغلت مع العديد من المخرجين كممثلة أهمها " خمسون " لفاضل الجعايبي و " فوتوكوبي" للسعد بن عبد الله و"تصفيات" لفتحي العكاري. كتبت وأخرجت مسرحية "الأرامل" وحصلت في أيام قرطاج المسرحية سنة 2017 على جائزة أحسن إخراج والبرونزية في مهرجان المسرح الحر بالأردن سنة 2018 وكتبت وأخرجت مسرحية " آخر مرة" سنة 2021 حصلت على جائزة أحسن عمل متكامل في أيام قرطاج المسرحية. أحسن ممثل وممثلة ورشحت إلى كل الجوائز في مهرجان التجريبي مصر2022 وجائزة أحسن نص وأحسن إخراج في مهرجان بغداد الدولي للمسرح العراقي 2022.



دربت في العديد من المؤسسات في فن الممثل أهمها في المركز الثقافي لمدينة تونس و في ورشات قطب المسرح والفنون الركحية في مدينة الثقافة ومدربة في فضاء وقاعة الريو للمسرح والسينما. كما دربت في المسرح في قاعة الفن مدار قرطاج للراحلة رجاء بن عمار.

تترأس مهرجان إيزيس الممثلة والمخرجة عبير لطفى، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهى مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، وعدد من المراكز والمؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الانتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة وستوديو عماد الدين وكلتوجراف والمركز الثقافي النمساوي.