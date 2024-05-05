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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء اللاعب محمد صلاح، خلال مباراة ليفربول وتوتنهام، المقامة حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «النجم المصري العالمي محمد صلاح، يلعب اليوم مباراة رائعة ويسجل الهدف الأول في مرمى توتنهام، ويشارك في الهدف الثاني بتسديده الكرة وارتدت من الحارس ليكملها روبرتسون».

وأضاف: «صلاح الليلة يلعب بمنتهى القوة ويعود إلى مستواه وحالته. فخورين بك وجماهير ليفربول تدعم نجم مصر في معقل الريدز أنفيلد».

النجم المصرى العالمى محمد صلاح يلعب اليوم مباراة رائعة ويسجل الهدف الاول فى مرمى توتنهام ويشارك فى الهدف الثانى بتسديده الكرة وارتدت من الحارس ليكملها روبرتسون .. صلاح الليلة يلعب بمنتهى القوة ويعود الى مستواه وحالته .فخورين بك وجماهير ليفربول تدعم نجم مصر فى معقل الريدز انفيلد . — أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) May 5, 2024