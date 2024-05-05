 مباراة ليفربول وتوتنهام.. أحمد موسى: صلاح يلعب بمنتهى القوة وعاد إلى مستواه - بوابة الشروق
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مباراة ليفربول وتوتنهام.. أحمد موسى: صلاح يلعب بمنتهى القوة وعاد إلى مستواه

أحمد موسى
أحمد موسى
هديل هلال
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 8:08 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 8:08 م

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء اللاعب محمد صلاح، خلال مباراة ليفربول وتوتنهام، المقامة حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «النجم المصري العالمي محمد صلاح، يلعب اليوم مباراة رائعة ويسجل الهدف الأول في مرمى توتنهام، ويشارك في الهدف الثاني بتسديده الكرة وارتدت من الحارس ليكملها روبرتسون».

وأضاف: «صلاح الليلة يلعب بمنتهى القوة ويعود إلى مستواه وحالته. فخورين بك وجماهير ليفربول تدعم نجم مصر في معقل الريدز أنفيلد».

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