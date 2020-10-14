 ترودو يخطط لإبقاء حدود كندا مغلقة حتى انخفاض حالات كورونا - بوابة الشروق
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ترودو يخطط لإبقاء حدود كندا مغلقة حتى انخفاض حالات كورونا

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
مانيتوبا - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 6:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 6:10 م

كشف رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، عن أنه يخطط لإبقاء حدود بلاده مغلقة طالما ظلت حالات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة في الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الكندي، في مقابلة مع محطة إذاعية في وينيبيج بمقاطعة مانيتوبا: "التزمنا بالحفاظ على سلامة الكنديين ونستمر في تمديد إغلاق الحدود لأن الولايات ليست في وضع نشعر فيه بالراحة عند إعادة فتحها".

وأضاف "نرى الحالات في الولايات المتحدة وأماكن أخرى حول العالم، ونحن بحاجة إلى الاستمرار في الحفاظ على هذه الضوابط على الحدود".

وأغلق ترودو حدود كندا الدولية أمام السفر غير الضروري في مارس عندما بدأت جائحة كوفيد-19، ودخلت قيود مماثلة حيز التنفيذ على طول الحدود بين الولايات المتحدة وكندا مع إعفاءات للتجارة.

وكانت الحكومتان الأمريكية والكندية فد جددتا إغلاق الحدود على أساس شهري، مع تقييد السفر غير الضروري حاليا حتى 21 أكتوبر.

وفي مواجهة ضغوط لتكثيف جهود الإغاثة لشركات الطيران المتضررة بشدة وقطاع السياحة، قاوم ترودو دعوات الصناعة لتخفيف قيود السفر. وتخطط حكومته للترويج لكندا كوجهة آمنة للسفر الدولي بمجرد انحسار الوباء.

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