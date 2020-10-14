 الرئاسة اللبنانية: عقد الاجتماع الثاني لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل 26 أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسة اللبنانية: عقد الاجتماع الثاني لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل 26 أكتوبر

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:11 م

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، في مكتبه في قصر بعبدا، رئيس الوفد التقني المكلّف التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن الطيار بسام ياسين.

واطلع عون، على وقائع الاجتماع الأول من المفاوضات غير المباشرة، الذي انعقد قبل ظهر اليوم في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» في الناقورة.

ونقلًا عن الموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية، تم عرض المواقف التي صدرت من الأطراف المشاركين في الاجتماع، مشيرًا إلى عقد الاجتماع الثاني في الناقورة يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري.

وانطلقت المباحثات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما، اليوم الأربعاء، في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بقرية الناقورة على الجانب اللبناني من الحدود.


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