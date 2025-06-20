الصين ترسل 74 طائرة حربية باتجاه تايوان

أرسلت الصين 74 طائرة حربية باتجاه تايوان بين وقت متأخر من مساء أمس الخميس ووقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، عبرت 61 منها الخط المركزي في مضيق تايوان، الذي يقسم الجانبين بشكل غير رسمي، وهو عدد كبير بشكل غير عادي، مع تصاعد التوترات في المنطقة.

ولم يتضح سبب إرسال هذا العدد الكبير من الطائرات بين وقت متأخر من مساء أمس الخميس ووقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، طبقا لإحصاءات وزارة الدفاع التايوانية. وأضافت الوزارة أنه تم إرسال الطائرات على دفعتين منفصلتين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتستخدم عمليات الانتشار هذه لإعلان تهديدها بتطويق الجزيرة ذاتية الحكم وربما غزوها. وتأمل الصين أيضا في ترهيب سكان تايوان الذين يبلغ عددهم 23 مليون نسمة واستنزاف معداتها ومعنويات قواتها المسلحة.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية ورحبت بعبور سفينة الدوريات البحرية التابعة للبحرية الملكية البريطانية، طراز(إتش.إم.إس سبي) مضيق تايوان في اليوم السابق. وأضافت الوزارة أن عبور السفينة "أكد مجددا وضع المضيق بوصفه مياه دولية".

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية "يتم تشجيع مثل هذا العبور من قبل المملكة المتحدة ودول أخرى ذات تفكير مماثل لحماية السلام والاستقرار في مضيق تايوان وتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".