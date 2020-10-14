المنيا تستعد لانتخابات النواب بـ511 مركزا انتخابيا لاستقبال 3 ملايين ناخب

اجتمع أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمجلس التنفيذي اليوم، حيث بحث التجهيزات والترتيبات لإجراء انتخابات مجلس النواب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدى استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد واللواء عماد نواوه، مساعد مدير الأمن، والمقدم عبدالستار زهران، نائب المستشار العسكري للمحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز إلى أى طرف.

وقال المحافظ إن مراكز المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى والمزمع إجرائها يومى 24-25 من أكتوبر الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 511 مركزا انتخابيا و1099 مقرا على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و468 ألف و575 ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وقرر المحافظ، إلغاء كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديرى مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

وأكد المحافظ، تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

ووجه المحافظ، بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلات تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كاف مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.

وكلف رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كاف من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية وذلك لاحتواء المواطنين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لإمكانية الإدلاء بأصواتهم.

كما وجه المحافظ، مديرية التموين بتجهيز كميات إضافية من الخبز مع توفير كميات احتياطية من المواد البترولية لسد كافة الاحتياجات اللازمة، كما وجه مديرية الصحة بوضع خطة تتضمن تجهيز عدد من سيارات الإسعاف لمجابهه أى أحداث تقع.

كما كلف المحافظ، شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالمرور على المراكز الانتخابية لتلافى أى ملاحظات من ضعف للمياه أو انقطاع للكهرباء، موجها بتجهيز كافة الإمكانيات تحسباً لحدوث أى طوارئ خلال عملية التصويت.