المنيا تستعد لانتخابات النواب بـ511 مركزا انتخابيا لاستقبال 3 ملايين ناخب

اجتمع أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمجلس التنفيذي اليوم، حيث بحث التجهيزات والترتيبات لإجراء انتخابات مجلس النواب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ومراجعة مدى استعداد كافة الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد واللواء عماد نواوه، مساعد مدير الأمن، والمقدم عبدالستار زهران، نائب المستشار العسكري للمحافظة.
وشدد المحافظ على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا أن دور الأجهزة التنفيذية هو تنظيمي فقط من خلال إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز إلى أى طرف.
وقال المحافظ إن مراكز المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى والمزمع إجرائها يومى 24-25 من أكتوبر الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 511 مركزا انتخابيا و1099 مقرا على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و468 ألف و575 ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.
وقرر المحافظ، إلغاء كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديرى مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.
وأكد المحافظ، تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.
ووجه المحافظ، بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلات تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بوقت كاف مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.
وكلف رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كاف من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية وذلك لاحتواء المواطنين كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لإمكانية الإدلاء بأصواتهم.
كما وجه المحافظ، مديرية التموين بتجهيز كميات إضافية من الخبز مع توفير كميات احتياطية من المواد البترولية لسد كافة الاحتياجات اللازمة، كما وجه مديرية الصحة بوضع خطة تتضمن تجهيز عدد من سيارات الإسعاف لمجابهه أى أحداث تقع.
كما كلف المحافظ، شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالمرور على المراكز الانتخابية لتلافى أى ملاحظات من ضعف للمياه أو انقطاع للكهرباء، موجها بتجهيز كافة الإمكانيات تحسباً لحدوث أى طوارئ خلال عملية التصويت.