الصدر يشكل لجنة مفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

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أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تشكيل لجنة للتفاوض لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال الصدر، في بيان صحفي اليوم، إن اللجنة المشكلة للتفاوض لتشكيل الحكومة تضم كل من حسن العذاري رئيساً للجنة وعضوية نصار الربيعي ونبيل الطرفي وحاكم الزاملي ولا يحق لأحد التدخل بعملها.

وأضاف أن "للجنة كامل الصلاحيات في مسألة التحالفات السياسية وتجنب التحالف مع من لنا عليهم ملاحظات والعمل وفق الصالح العام".

وكانت الكتلة الصدرية قد حصدت 73 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي.

وسارعت الكتل الشيعية التي لم تحقق نتائج كبيرة في الانتخابات البرلمانية وأبرزها، دولة القانون والفتح وحزب الله وتحالف الدولة وحزب الله العراقي لتشكيل تحالف أطلق عليه "الإطار التنسيقي" للتحالف فيما بينها سعيا لتشكيل الكتلة الأكبر بعد أن رفضت النتائج الأولية للانتخابات وطالبت باعادة عد وفرز الأصوات يدويا.

وحسب مصادر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن النتائج النهائية للانتخابات ستعلن نهاية الشهر الحالي.