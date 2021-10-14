 بعد الاشتباكات المسلحة.. رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لعدم الانجرار وراء الفتنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد الاشتباكات المسلحة.. رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لعدم الانجرار وراء الفتنة

أ ش أ
نشر في: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 11:53 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أكتوبر 2021 - 11:53 ص

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان.

وأضاف ميقاتي في بيان له، تعقيبا على أعمال العنف في محيط قصر العدل ببيروت، أنه تابع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة العدلية والقبض على المتسببين في الاعتداء الذي أدى إلى وقوع إصابات.

وأكد أنه تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة الأوضاع هناك، كما تابع ميقاتي مع وزيري الداخلية بسام مولوي والدفاع موريس سليم الوضع وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن المركزي ظهر اليوم لبحث الوضع.

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