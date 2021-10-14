البر الرئيسي الصيني يسجل 21 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 22 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي، إن 20 من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، بينما تم تسجيل حالة عدوى محلية في منغوليا الداخلية.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 96478 حالة، 630 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 91212، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم أمس تسجيل 22 حالة إصابة بدون أعراض، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.