برنامج مشوارى ينفذ تدريب تنمية المهارات الحياتية للنشء بشباب بيلا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريبات سفراء مشواري، لتنمية المهارات الحياتية، وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضه ومنظمة اليونيسف، للنشء.



وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من 10 سنوات حتى 14 عاما، بمركز شباب إبشان التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركة 30 متدربا من النشء فى الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل بناء مستقبل أفضل، ويستهدف تنفيذ الورش التدريبية التى تؤسس لديهم مهارات التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، حب التعلم، المشاركة الإيجابية، مشيراً إلى دعم المديرية لنشر رسالة البرنامج فى تنمية مهارات النشء من خلال مراكز الشباب فى كافة أرجاء المحافظة.



نفذت التدريب أسماء رشاد، من سفراء مشوارى بمركز شباب ابشان، بإشراف منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب وإشراف تنفيذى عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ حسن الدسوقي، منسق التدريب بالمحافظة.