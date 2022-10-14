حالات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية تسجل أقل من 30 ألف حالة

ظلت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية أقل من 30 ألف حالة اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي تتراجع فيه موجة الإصابات اليومية خلال الأسابيع الأخيرة.

وسجلت البلاد 23 ألفا و583 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 60 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و76 ألفا و239 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 35 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و783 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة 237 حالة، متراجعة بـ 29 حالة عن اليوم السابق.