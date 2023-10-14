الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 265 جنديا في هجوم حماس

ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ريتشارد هيشت اليوم السبت أن 265 جنديا إسرائيليا على الأقل، من بين أكثر من 1300 شخص، قتلوا في هجمات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في إسرائيل.

والأغلبية العظمى من هؤلاء القتلى في الهجمات واسعة النطاق هم مدنيون. وقال هيشت أنه من المؤكد أنه تم خطف 120 شخصا في قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، استشهاد 2215 فلسطينيا وإصابة 8714 آخرين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن من بين القتلى 724 طفلا و458 سيدة، مشيرة إلى أن من بين حصيلة الإصابات 2450 طفلا و1536 سيدة.