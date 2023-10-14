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على وقع استمرار التوتر والاستنفار على الجبهة الشمالية لإسرائيل قرب حدود لبنان، اشتعلت مرة جديدة تلك المنطقة.

جاء ذلك حسبما أفادت شبكة العربية التي تحدثت عما يقارب 30 قذيفة هاون أطلقت من الأراضي اللبنانية نحو موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

ولاحقا أعلن حزب الله أنه هاجم 5 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا بصواريخ موجهة وقذائف مورتر. ورد جيش الاحتلال، عبر قصف عدة مواقع في المنطقة، لاسيما في بلدة الرويسة، وتلال كفرشوبا.

وفي وقت سابق، حذر جيش الاحتلال، الحكومة اللبنانية، محملا إياها مسئولية أي اعتداء ينطلق من أراضيها.

وقال متحدث باسم الجيش: «كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادتنا تتحمل مسئوليته الحكومة اللبنانية»، وأضاف أن كل من يحاول خرق الحدود نحو الأراضي الإسرائيلية سيتم قتله.

وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت أمس أيضا المناطق الحدودية اللبنانية ما أدى إلى استشهاد مصور وإصابة 6 صحفيين.